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Вознесенский собор Ельца может видоизмениться

16:30 6 Февраля 2017 Общество
Главная святыня Ельца скоро может преобразиться. Вознесенский собор планируют капитально отреставрировать. Такое решение приняли на заседании регионального общественного совета по культурному наследию. Два варианта изменений разработали московские специалисты. Один из них предусматривает завершение строительства колокольни.

Напомним, это самый знаменитый храм области. Его ежегодно посещают сотни паломников, в том числе и из других стран. Храм строили 44 года. Освятили его в 1889. Проект включал колокольню, которая была бы выше креста главного купола на 7 метров. Тогда на это не хватило денег. Как и на то, чтобы завершить роспись стен Вознесенского собора. Члены совета по культнаследию отводят на завершение проектных работ срок до конца года.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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