Вознесенский собор Ельца может видоизмениться
16:30 6 Февраля 2017 Общество
Напомним, это самый знаменитый храм области. Его ежегодно посещают сотни паломников, в том числе и из других стран. Храм строили 44 года. Освятили его в 1889. Проект включал колокольню, которая была бы выше креста главного купола на 7 метров. Тогда на это не хватило денег. Как и на то, чтобы завершить роспись стен Вознесенского собора. Члены совета по культнаследию отводят на завершение проектных работ срок до конца года.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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