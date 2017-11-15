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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке продолжается чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Россия. Участники соревнуются в робототехнике, медицине, кулинарии, дизайне - всего 18 дисциплин.80 минут на мужскую причёску. У профессионала на это уйдет в 2 раза меньше времени, но сегодня за волосы взялись студенты колледжей. Для них на выбор две стрижки. Обе классические, самые популярные. Каждая прическа от конкурсантов обойдётся в 10 тысяч рублей. Столько стоит одноразовый манекен. Оценивать мастерство конкурсантов будут лучшие стилисты Липецка и гости из столицы.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".