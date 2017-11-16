Молодые профессионалы продемонстрировали мастерство в поварском деле
16:51 16 Ноября 2017 Общество
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В компетенции "Поварское дело" половина экспертов — потенциальные работодатели. Оценивают вкус и эстетику готовых блюд.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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