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Молодые профессионалы продемонстрировали мастерство в поварском деле

16:51 16 Ноября 2017 Общество
Молодые профессионалы продемонстрировали мастерство в поварском деле
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В Липецке продолжают выбирать лучших в рабочих профессиях по стандартам WorldSkills. Соревнования по поварскому делу провели в Липецком техникуме общественного питания. На площадке только эксперты. 4 часа и 3 блюда, которые нужно приготовить: авторский винегрет, котлеты по-киевски с гарниром и яблочный пирог. А еще надо не забыть про красивую подачу и чистоту на рабочем месте. Участники — 8 человек, не только липецкие студенты, но и из районов области.

В компетенции "Поварское дело" половина экспертов — потенциальные работодатели. Оценивают вкус и эстетику готовых блюд.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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