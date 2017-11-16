Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 46

Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке продолжают выбирать лучших в рабочих профессиях по стандартам WorldSkills. Соревнования по поварскому делу провели в Липецком техникуме общественного питания. На площадке только эксперты. 4 часа и 3 блюда, которые нужно приготовить: авторский винегрет, котлеты по-киевски с гарниром и яблочный пирог. А еще надо не забыть про красивую подачу и чистоту на рабочем месте. Участники — 8 человек, не только липецкие студенты, но и из районов области.В компетенции "Поварское дело" половина экспертов — потенциальные работодатели. Оценивают вкус и эстетику готовых блюд.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".