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Источник: ТРК "Липецкое время"

С резидентами встретился глава региона Олег Королёв. Он подчеркнул, что ОЭЗ должны стать центрами разработки и реализации новых путей экономического развития России. Инвесторы внесли свои предложения по изменению федеральных законов, которые помогут сделать работу экономических зон более эффективной, а также высказали идеи по дальнейшему развитию ОЭЗ "Липецк".Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Наша экономическая зона уважаема и в стране, и в Европе, и в мире. И мы имеем с вами моральное право ещё и предлагать то, что считаем необходимым для развития инвестиционных процессов, международного сотрудничества, формирования новых технологических укладов".Для ОЭЗ "Липецк" 2017 год стал одним из самых успешных. 5 новых заводов открыто. Ещё 7 компаний готовятся к запуску своих производств. Среди них - крупнейшая в мире нефтесервисная компания "Шлюмберже". Завод по производству нефтяных насосов откроют в конце года. Объём инвестиций составит почти 4 млрд рублей. В ОЭЗ "Липецк" на сегодняшний день зарегистрированы 52 резидента из 16 стран мира. Объём инвестиций — более 170 млрд рублей.Пётр Русанов, генеральный директор ООО «ССТ»: "Зона признана лучшей среди экономических зон в России. Мы, перед тем, как прийти на эту площадку, пересмотрели более 50 площадок, начиная от Калининграда и заканчивая Уфой. Наше решение оправдалось. Всё, что руководство зоны, руководство области нам обещало и показывало, это всё реально работает. Мы очень довольны".