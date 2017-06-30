На городские маршруты в Липецке выйдут 20 новых автобусов
12:40 30 Июня 2017 Общество
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Сергей Берлев, водитель: "Пневмоподвеска, полностью электрическая система, которая может наклоняться, опускаться, подниматься для проезда препятствий. Руль удобный, панели, освещение салона".
Комфортно не только водителю, но и пассажирам. ЛиАЗы вмещают 75 человек. В салонах камеры видеонаблюдения, информационные табло и аудиоинформаторы. Удобно всем, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Для инвалидов оборудованы специальные места для крепления инвалидных колясок и откидные пандусы. В течение трех лет в городе планируют обновить 70 процентов автопарка. Это входит в «Концепцию развития пассажирского транспорта Липецка». Она рассчитана до 2020 года. Предусматривает и развитие электротранспорта, в том числе и метро.
Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: "Начало масштабного проекта модернизации пассажирских перевозок не только в городе Липецке, но и в Липецкой области в целом. Это звенья одной цепи: обновление пассажирского транспорта, переход на безналичную оплату проезда. Это для удобства пассажиров. Использование льготниками всех маршрутов в Липецке и Липецкой области. Дальше мы переходим к рельсовому транспорту - метро. Никто не забросил этот проект. Он дорабатывается".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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