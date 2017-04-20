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Источник: ТРК "Липецкое время"

40 детей-сирот в Липецке стали новосёлами. Для них построили десятиэтажку на улице Агрономической. Она не сдерживает восторга, потому что очень ждала этого момента. Любовь Астафурова теперь хозяйка однокомнатной квартиры в липецкой новостройке. Раньше ей с 6-летней дочерью приходилось ютиться в коммуналке. В новой квартире есть сантехника, ремонт, установлены приборы учёта. Место в квартире найдётся и детским игрушкам, и даже собаке. Всего в доме №16 по улице Агрономической свои квартиры получили 40 детей-сирот. Для каждого из них теперь начинается новая жизнь.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".