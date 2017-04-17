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Олег Королёв посетил пасхальное богослужение

16:02 17 Апреля 2017 Общество
Олег Королёв посетил пасхальное богослужение
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На вечернее богослужение в воскресенье в кафедральный собор приехали первые лица области. Глава региона Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили митрополита Липецкого и Задонского Никона, а вместе с ним и всех присутствующих со Светлым Христовым воскресением.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Ваше высокопреосвященство, дорогие братья и сестры, разрешите вас поздравить с этим праздником. И прежде, чем сказать святые слова "Христос воскрес!", сказать, что Господь потому и воскрес, чтобы милостью Божией, как божественным покрывалом, возможность показать себя настоящим чистым христианином, очищенным от плохих мыслей и плохих дел. Давайте порадуемся этому дню. Христос Воскрес!"

Для православных верующих началась Светлая седмица. Так называют первую неделю после Пасхи. В храмах будут проходить торжественные литургии с крестным ходом. Примечательно, что еще 40 дней после Пасхи православные при встрече могут приветствовать друг друга фразой "Христос Воскресе!"


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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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