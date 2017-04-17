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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Магазин в магазине". Этот проект в регионе разработали специально для поддержки малого бизнеса в селе. В его рамках сетевики предоставляют торговые места сельхозпроизводителям области. Авторы идеи - управление потребительского рынка и крупные ритейлеры, торгующие в Липецке. Первые отделы формата "магазин в магазине" начали появляться в торговых сетях 3 года назад. Теперь липецкий опыт перенимают в других регионах. Набирает популярность и такой формат, как "производство за стеклом". Все это повышает доверие к качеству. Вся продукция попадает сразу на прилавок.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".