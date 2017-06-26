Празднование Дня города в Липецке пройдет на земле, воде и в воздухе
16:41 26 Июня 2017 Общество
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Торжества продлятся три дня, с 14 по 16 июля. И охватят все районы города. На набережной реки Воронеж пройдет одно из самых ярких мероприятий — шоу на воде. Спортсмены покажут свое мастерство. К ним присоединятся экстремалы на флайбординге. Они на специальной платформе с помощью водяных пушек будут подниматься на высоту до трех метров. В это время на другой стороне реки пройдет парусная регата. Сейчас администрация города ведет переговоры с Липецким авиацентром, чтобы организовать выступление "Соколов России".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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