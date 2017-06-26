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Источник: ТРК "Липецкое время"

День города в Липецке будут отмечать на земле, воде и, возможно, даже в воздухе. Три дня областной центр будет праздновать день рождения. Подарков подготовили немало: и школу откроют, и на первом электробусе прокатят.Торжества продлятся три дня, с 14 по 16 июля. И охватят все районы города. На набережной реки Воронеж пройдет одно из самых ярких мероприятий — шоу на воде. Спортсмены покажут свое мастерство. К ним присоединятся экстремалы на флайбординге. Они на специальной платформе с помощью водяных пушек будут подниматься на высоту до трех метров. В это время на другой стороне реки пройдет парусная регата. Сейчас администрация города ведет переговоры с Липецким авиацентром, чтобы организовать выступление "Соколов России".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".