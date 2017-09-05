Профилактическая акция "Онкодесант" пройдет в Тербунах
12:17 5 Сентября 2017 Общество
В рамках «Онкодесанта» жители смогут пройти осмотр и получить консультацию специалистов областного онкологического диспансера: онкогинеколога, онкоуролога, общего онколога, лор-онколога, абдоминального онколога, стоматолога-терапевта (пародонтолога). Женщины смогут также сделать УЗИ молочных желез и маммографию.
На предприятиях района будет организована информационно-образовательная программа. Специалисты Центра последипломного образования проведут мастер-класс по самообследованию молочных желез с использованием муляжей. Врачи областного наркологического диспансера и областного кожно-венерологического диспансера организуют видеолекторий на тему курения и алкоголя, а также по профилактике кожных заболеваний.
Инструкторы областного врачебно-физкультурного диспансера проведут мастер-класс с демонстрацией физических упражнений в домашних условиях.
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Источник: ГУЗОТ "Центр медицинской профилактики"
Источник: ГУЗОТ "Центр медицинской профилактики"
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