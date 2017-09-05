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Профилактическая акция "Онкодесант" пройдет в Тербунах

12:17 5 Сентября 2017 Общество
7 сентября в 10.00 в поликлинике ГУЗ «Тербунская МРБ» (с. Тербуны, ул. Юбилейная, д. 1) состоится областная профилактическая акция «Онкодесант». В течение 2016 года данная акция была проведена во всех поликлиниках города Липецка. В 2017 году эстафету «Онкодесанта» принимают у себя муниципальные образования Липецкой области.

В рамках «Онкодесанта» жители смогут пройти осмотр и получить консультацию специалистов областного онкологического диспансера: онкогинеколога, онкоуролога, общего онколога, лор-онколога, абдоминального онколога, стоматолога-терапевта (пародонтолога). Женщины смогут также сделать УЗИ молочных желез и маммографию.

На предприятиях района будет организована информационно-образовательная программа. Специалисты Центра последипломного образования проведут мастер-класс по самообследованию молочных желез с использованием муляжей. Врачи областного наркологического диспансера и областного кожно-венерологического диспансера организуют видеолекторий на тему курения и алкоголя, а также по профилактике кожных заболеваний.

Инструкторы областного врачебно-физкультурного диспансера проведут мастер-класс с демонстрацией физических упражнений в домашних условиях.

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Источник:  ГУЗОТ "Центр медицинской профилактики"
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