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Источник: ГУЗОТ "Центр медицинской профилактики"

7 сентября в 10.00 в поликлинике ГУЗ «Тербунская МРБ» (с. Тербуны, ул. Юбилейная, д. 1) состоится областная профилактическая акция «Онкодесант». В течение 2016 года данная акция была проведена во всех поликлиниках города Липецка. В 2017 году эстафету «Онкодесанта» принимают у себя муниципальные образования Липецкой области.В рамках «Онкодесанта» жители смогут пройти осмотр и получить консультацию специалистов областного онкологического диспансера: онкогинеколога, онкоуролога, общего онколога, лор-онколога, абдоминального онколога, стоматолога-терапевта (пародонтолога). Женщины смогут также сделать УЗИ молочных желез и маммографию.На предприятиях района будет организована информационно-образовательная программа. Специалисты Центра последипломного образования проведут мастер-класс по самообследованию молочных желез с использованием муляжей. Врачи областного наркологического диспансера и областного кожно-венерологического диспансера организуют видеолекторий на тему курения и алкоголя, а также по профилактике кожных заболеваний.Инструкторы областного врачебно-физкультурного диспансера проведут мастер-класс с демонстрацией физических упражнений в домашних условиях.