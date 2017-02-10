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Источник: ТРК "Липецкое время"

Таких высоких показателей в регионе до прошлого года не было. И это при том, что значительно увеличилась нагрузка на сотрудников Фемиды. Они рассмотрели порядка 240 тысяч дел, на 10% больше, чем годом ранее. Из них 7 тысяч уголовных материалов, почти 44 тысячи об административных правонарушениях. И больше всего гражданских дел - 155 тысяч. Треть из них заводили из-за проблемы взыскания платы за жилплощадь и коммунальные платежи. Далее идут защита прав потребителей, просрочки по кредитам, земельные споры. В сфере нарушений административного характера лидирует неуплата штрафов, отказ водителей от медицинского освидетельствования, управление автомобилем в нетрезвом виде. В среднем судьи региона в прошлом году рассматривали от 20 до 30 дел в месяц.Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: "От профессионализма, качества выносимых решений, справедливых решений зависит, как судят о нашем регионе в целом. То, что сегодня у нас такая слаженная работа. Мы анализируем всегда по итогам квартала, полугодия, какие решения выносились, какие рассматривались гражданские иски в судах, что нужно подкорректировать органам власти на местах".По решению суда в прошлом году уголовному наказанию подвергли 4700 человек. Не было ни одного случая, когда судьи нарушили сроки рассмотрения таких дел. Что касается штрафов и госпошлин, которые пошли в доход государству, они составили почти 55 миллионов рублей. По административным материалам виновные уплатили 230 миллионов. Однако современная судебная система работает не только по схеме наказания, но и помогает разрешить споры мирным путём.Иван Марков, председатель Липецкого областного суда: "Речь идёт о медиации. Очень важные моменты, которые помогают нам принимать решения, прочувствованные гуманизмом, либерализмом".