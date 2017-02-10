link
Сегодня
Всероссийский виртуальный концертный зал откроется в "Унионе"
Частично на карантин ушли 25 школ Липецка
Для липецких бизнесменов организовали мастер-класс
Ведущая "Липецк FM" стала лауреатом премии Союза журналистов России
Липецкий журналист удостоен престижной награды «Золотое перо России»
Работу липецких судей признали лучшей в стране
Липецк готовится к серьезному паводку
Температура воздуха в Липецке продолжит повышаться
Итоги развития Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского районов подводят на адмсовете
Эстафета добрых дел проходит в Липецкой области
Скверы и улицы Липецка преобразятся к ЧМ-2018 по футболу
Водитель пострадал в ДТП на ул.Водопьянова
О новом детском технопарке - слушайте на "Липецк FM"
Осужденные из колоний Липецкой области сразились в "Зимних забавах"
Ярмарки на следующей неделе пройдут в 6 районах

Работу липецких судей признали лучшей в стране

12:34 10 Февраля 2017 Общество
Работу липецких судей признали лучшей в стране
Загрузка плеера
Таких высоких показателей в регионе до прошлого года не было. И это при том, что значительно увеличилась нагрузка на сотрудников Фемиды. Они рассмотрели порядка 240 тысяч дел, на 10% больше, чем годом ранее. Из них 7 тысяч уголовных материалов, почти 44 тысячи об административных правонарушениях. И больше всего гражданских дел - 155 тысяч. Треть из них заводили из-за проблемы взыскания платы за жилплощадь и коммунальные платежи. Далее идут защита прав потребителей, просрочки по кредитам, земельные споры. В сфере нарушений административного характера лидирует неуплата штрафов, отказ водителей от медицинского освидетельствования, управление автомобилем в нетрезвом виде. В среднем судьи региона в прошлом году рассматривали от 20 до 30 дел в месяц.

Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: "От профессионализма, качества выносимых решений, справедливых решений зависит, как судят о нашем регионе в целом. То, что сегодня у нас такая слаженная работа. Мы анализируем всегда по итогам квартала, полугодия, какие решения выносились, какие рассматривались гражданские иски в судах, что нужно подкорректировать органам власти на местах".

По решению суда в прошлом году уголовному наказанию подвергли 4700 человек. Не было ни одного случая, когда судьи нарушили сроки рассмотрения таких дел. Что касается штрафов и госпошлин, которые пошли в доход государству, они составили почти 55 миллионов рублей. По административным материалам виновные уплатили 230 миллионов. Однако современная судебная система работает не только по схеме наказания, но и помогает разрешить споры мирным путём.

Иван Марков, председатель Липецкого областного суда: "Речь идёт о медиации. Очень важные моменты, которые помогают нам принимать решения, прочувствованные гуманизмом, либерализмом".
Количество показов: 153
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

16:04
Всероссийский виртуальный концертный зал откроется в "Унионе"
15:46
Частично на карантин ушли 25 школ Липецка
14:44
Для липецких бизнесменов организовали мастер-класс
12:59
Ведущая "Липецк FM" стала лауреатом премии Союза журналистов России
12:39
Липецк готовится к серьезному паводку
12:34
Работу липецких судей признали лучшей в стране
12:32
Липецкий журналист удостоен престижной награды «Золотое перо России»
12:15
Температура воздуха в Липецке продолжит повышаться
11:40
Итоги развития Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского районов подводят на адмсовете
11:08
Эстафета добрых дел проходит в Липецкой области
10:48
Скверы и улицы Липецка преобразятся к ЧМ-2018 по футболу
10:30
Водитель пострадал в ДТП на ул.Водопьянова
10:12
О новом детском технопарке - слушайте на "Липецк FM"
09:55
Осужденные из колоний Липецкой области сразились в "Зимних забавах"
09:42
Ярмарки на следующей неделе пройдут в 6 районах
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Липецких выпускников приглашают на день открытых дверей в колледж искусств
08:00
Барды соберутся в Липецке на фестиваль
07:00
Родителям Липецка предлагают написать ЕГЭ

09.02.2017

18:39
Подведены итоги социально-экономического развития Грязинского, Липецкого и Задонского районов
Вся лента новостей