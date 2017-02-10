Работу липецких судей признали лучшей в стране
12:34 10 Февраля 2017 Общество
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Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: "От профессионализма, качества выносимых решений, справедливых решений зависит, как судят о нашем регионе в целом. То, что сегодня у нас такая слаженная работа. Мы анализируем всегда по итогам квартала, полугодия, какие решения выносились, какие рассматривались гражданские иски в судах, что нужно подкорректировать органам власти на местах".
По решению суда в прошлом году уголовному наказанию подвергли 4700 человек. Не было ни одного случая, когда судьи нарушили сроки рассмотрения таких дел. Что касается штрафов и госпошлин, которые пошли в доход государству, они составили почти 55 миллионов рублей. По административным материалам виновные уплатили 230 миллионов. Однако современная судебная система работает не только по схеме наказания, но и помогает разрешить споры мирным путём.
Иван Марков, председатель Липецкого областного суда: "Речь идёт о медиации. Очень важные моменты, которые помогают нам принимать решения, прочувствованные гуманизмом, либерализмом".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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