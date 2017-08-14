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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Система не работает, едем за наличку", - частый ответ водителей пассажирам с картой в липецких маршрутках. Почему терминалы молчат? В проблеме разбирались сразу несколько региональных ведомств. Истину нашли ― безналичная система явно не на руку частным перевозчикам. Исправить ситуацию должны рейды специалистов Агентства автотранспорта области.Ежедневно о неработающих терминалах в маршрутках липчане оставляют десятки жалоб. И чаще всего причины не в неисправности системы, а в хитрости перевозчиков. Призвать их к ответственности должны рейды. Специалисты установили, что из 110 коммерческих автобусов в 30 терминалы молчат. Больше всего нареканий к 330 маршруту. Его проверили в первую очередь.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".