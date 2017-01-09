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Радиостанция "Липецк FM" провела слушателей по лучшему селу России

12:26 9 Января 2017 Общество
Радиостанция "Липецк FM" провела слушателей по лучшему селу России
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Экскурсия по лучшему селу России. Радиостанция "Липецк FM" вновь организовала "Маршрут выходного дня". В этот раз слушателям "настоящего липецкого" предложили познакомиться с красотами Добровского района. Гостей встречали в селе Преображеновка.

Здесь есть бассейн, оздоровительный комплекс и гостиница. Экологическую тропу в Преображеновке проложили через сосновый лес.

Преображеновка пять раз становилась лучшим селом России. К недавно открытой гостинице в ближайшее время добавится еще один спортивный комплекс.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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