Радиостанция "Липецк FM" провела слушателей по лучшему селу России
12:26 9 Января 2017 Общество
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Здесь есть бассейн, оздоровительный комплекс и гостиница. Экологическую тропу в Преображеновке проложили через сосновый лес.
Преображеновка пять раз становилась лучшим селом России. К недавно открытой гостинице в ближайшее время добавится еще один спортивный комплекс.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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