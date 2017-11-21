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Источник: ТРК "Липецкое время"

Реконструкция Петровского моста и стадиона "Металлург", а также строительство школы, детского сада и большой ремонт дорог. В Липецке на публичных слушаниях обсудили самые масштабные проекты 2018 года. В оргкомитет поступило порядка 20 предложений. Поправки касаются охраны в детсадах и школах, ремонта ливнёвок в 26 микрорайоне, освещения 20 и 22 микрорайонов.Андрей Трофименков, депутат Липецкого областного Совета депутатов: "На строительство коммуникаций к земельным участкам, выделяемым многодетным семьям. Необходимо финансирование для завершения этой работы".Бюджет Липецка верстают на 3-летнюю перспективу. В 2018-м он хоть и будет дефицитным, но составит по доходам почти 10,5 млрд рублей. Неизменна социальная составляющая. Повысят зарплату работникам культуры и образования, согласно "майским указам" президента. В "Елецком" появится детский сад. На улице 50 лет НЛМК возведут школу с бассейном. 300 млн потратят на реконструкцию Петровского моста. 27 млн - на капремонт стадиона "Металлург". Ещё 50 млн направят на строительство дорог на Опытной и в микрорайоне "Елецкий". Продолжат и федеральную программу "Безопасные и качественные дороги".Алексей Бахтин, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка: "Планируется получить из федерального и областного бюджетов более 1 млрд рублей на условиях софинансирования из местного бюджета. Сформирован перечень из 17 улиц, планируемых к ремонту. В том числе основные магистрали - Ленина, Неделина, Гагарина, Первомайская, Проспект мира. Будут учтены улицы частного сектора".