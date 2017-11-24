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Руководители области поздравили аграриев с праздником

10:08 24 Ноября 2017 Общество
Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона с профессиональным праздником, который липецкие аграрии отмечают сегодня.

«Агропромышленный комплекс сегодня стал одним из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, - говорится в поздравлении. - Но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство родной природы. В этом - ваша заслуга, ваш труд и мастерство.

Липецкая область не только обеспечивает себя основными видами продуктов питания, но и способна прокормить около десяти сопоставимых по численности населения регионов. И хотя природа в очередной раз испытала липецких аграриев на прочность, вы научились противопоставлять стихии профессиональные знания и умения, передовые достижения науки и техники, силу воли и веру в себя. Предварительные итоги очередного сельскохозяйственного года подтверждают высокие позиции нашего региона как одного из ведущих российских производителей аграрной продукции. Выращен рекордный урожай сахарной свеклы – свыше пяти миллионов тонн. Уборка зерновых еще продолжается, по итогам будет получено более трех миллионов тонн. Расширяется производство овощей в закрытом грунте. Липецкая область – лидер ЦФО по этому показателю.
Достойные результаты показали животноводы региона, работники перерабатывающей и других отраслей регионального АПК.

В основе успеха - внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий, лучшего отечественного и зарубежного опыта, применение высокопроизводительной техники и современного оборудования. Растет и среднемесячная зарплата липецких аграриев, которая превысила 30 тысяч рублей. Жизнь и работа на селе становятся все привлекательнее. Это стало возможным не только благодаря прекрасным показателям в работе сельхозпредприятий региона, но и успешному развитию сельхозкооперации.

У российского АПК огромный потенциал. Развитию и эффективной работе отечественного сельского хозяйства большое внимание уделяет Президент страны Владимир Владимирович Путин. Правительство России направляет в отрасль серьезные инвестиции и наращивает поддержку сельских товаропроизводителей. Государство умножает свои усилия по созданию условий для дальнейшего подъема сельского хозяйства, для надежного обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения сельхозпродукции.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд».
Олег Королёв и Павел Путилин пожелали работникам и ветеранам агропромышленного комплекса региона здоровья, благополучия и новых успехов во всех начинаниях на благо родного Липецкого края и России.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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