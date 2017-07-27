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Источник: ТРК "Липецкое время"

Спасатели продолжают ежедневно проверять все пляжи и проводить профилактические беседы с отдыхающими. Среди них хватает нарушителей. На городской набережной всегда аншлаг. И табличка с надписью «купаться запрещено» никого не останавливает.Нарушителей инспекторы МЧС оштрафовать пока не могут. Только предупредить и подсказать 4 липецких пляжа, где купаться можно, не опасаясь за свою жизнь и здоровье: Центральный, в районах Тракторного, НЛМК и Сокола. Но и эта ситуация скоро измениться. Поправки в административный Кодекс позволят привлекать к ответственности тех, кто игнорирует правила. А вот водителей маломерных судов спасатели штрафуют часто.Василий Чернавский, старший государственный инспектор МЧС России по Липецкой области: "С начала купального сезона было около 10-12 случаев захода маломерных судов на территорию пляжа. Это нарушение административного Кодекса с.117 ч.2. Штраф - от 300 до 500 рублей".