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Источник: ТРК "Липецкое время"

Плюс ещё 30 миллионов рублей. Эти средства регион выделит на дороги. Сегодня депутаты облсовета рассмотрели на сессии поправки в закон об областном бюджете. Он увеличился почти на 40 миллионов рублей за счет федеральных поступлений. Деньги пойдут на единовременные выплаты медицинским работникам, соцподдержку и благоустройство. Проголосовали парламентарии и за редакцию нового закона о защите прав обманутых дольщиков.На сессии депутаты областного совета решили: обманутых дольщиков в беде не бросать. И единогласно проголосовали за новый закон. Людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в Липецкой области около 200. Чтобы им помочь, регион готов выделить 28 миллионов рублей. Осталось найти инвесторов, которые возьмутся довести до ума пять липецких долгостроев. Им гарантируют субсидии на инженерные сети и благоустройство. Новый застройщик получит в аренду земельный участок без проведения торгов. Предполагается, что уже в этом году часть дольщиков смогут въехать в новые квартиры.Еще один важный вопрос в повестке дня касался налогов за дома и квартиры.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".