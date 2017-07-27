В регионе выделят 28 млн рублей на помощь обманутым дольщикам
16:47 27 Июля 2017 Общество
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На сессии депутаты областного совета решили: обманутых дольщиков в беде не бросать. И единогласно проголосовали за новый закон. Людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в Липецкой области около 200. Чтобы им помочь, регион готов выделить 28 миллионов рублей. Осталось найти инвесторов, которые возьмутся довести до ума пять липецких долгостроев. Им гарантируют субсидии на инженерные сети и благоустройство. Новый застройщик получит в аренду земельный участок без проведения торгов. Предполагается, что уже в этом году часть дольщиков смогут въехать в новые квартиры.
Еще один важный вопрос в повестке дня касался налогов за дома и квартиры.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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