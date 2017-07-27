link
Сегодня
Липецкие полицейские по горячим следам раскрыли грабёж
Новоселье отметили в Ельце 9 детей-сирот
Авария на трассе "Орел-Тамбов" стала причиной утренней пробки в районе Сокола
Комбайны вышли в поля Елецкого района
Олег Королёв на форуме "Область будущего" озвучил программу на ближайшие годы
С начала купального сезона в Липецкой области утонули 4 человека
В регионе выделят 28 млн рублей на помощь обманутым дольщикам
«Клуб экспортеров» рассмотрел проект «Сделано в России»
Депутаты облсовета получили грамоты Совета Федерации
Спасатели сообщили о надвигающейся грозе
На Силикатных озерах чудом удалось спасти 3-летнего ребенка
На 2 улицах областного центра будут перебои со светом
В частном секторе Липецка и на ул. Гагарина будут перебои с водой
После проверок управляющим компаниям Липецка выдано 140 предписаний
Глава региона посоветовал молодежи читать больше книг

В регионе выделят 28 млн рублей на помощь обманутым дольщикам

16:47 27 Июля 2017 Общество
В регионе выделят 28 млн рублей на помощь обманутым дольщикам
Загрузка плеера
Плюс ещё 30 миллионов рублей. Эти средства регион выделит на дороги. Сегодня депутаты облсовета рассмотрели на сессии поправки в закон об областном бюджете. Он увеличился почти на 40 миллионов рублей за счет федеральных поступлений. Деньги пойдут на единовременные выплаты медицинским работникам, соцподдержку и благоустройство. Проголосовали парламентарии и за редакцию нового закона о защите прав обманутых дольщиков.

На сессии депутаты областного совета решили: обманутых дольщиков в беде не бросать. И единогласно проголосовали за новый закон. Людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в Липецкой области около 200. Чтобы им помочь, регион готов выделить 28 миллионов рублей. Осталось найти инвесторов, которые возьмутся довести до ума пять липецких долгостроев. Им гарантируют субсидии на инженерные сети и благоустройство. Новый застройщик получит в аренду земельный участок без проведения торгов. Предполагается, что уже в этом году часть дольщиков смогут въехать в новые квартиры.

Еще один важный вопрос в повестке дня касался налогов за дома и квартиры.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 98
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:19
Липецкие полицейские по горячим следам раскрыли грабёж
17:01
Новоселье отметили в Ельце 9 детей-сирот
16:48
Авария на трассе "Орел-Тамбов" стала причиной утренней пробки в районе Сокола
16:47
В регионе выделят 28 млн рублей на помощь обманутым дольщикам
16:26
Комбайны вышли в поля Елецкого района
16:20
Олег Королёв на форуме "Область будущего" озвучил программу на ближайшие годы
16:15
С начала купального сезона в Липецкой области утонули 4 человека
15:36
«Клуб экспортеров» рассмотрел проект «Сделано в России»
15:11
Депутаты облсовета получили грамоты Совета Федерации
15:03
Спасатели сообщили о надвигающейся грозе
14:55
На 2 улицах областного центра будут перебои со светом
14:37
На Силикатных озерах чудом удалось спасти 3-летнего ребенка
14:24
В частном секторе Липецка и на ул. Гагарина будут перебои с водой
14:18
После проверок управляющим компаниям Липецка выдано 140 предписаний
13:07
Олег Королёв продолжит отвечать на вопросы в выездной студии "Липецк FM"
13:01
Глава региона посоветовал молодежи читать больше книг
12:56
Пятница в Липецке обещает быть жаркой
12:50
На слете приемных и опекунских семей выбрали самую творческую
12:40
Дополнительно 30 млн рублей из областного бюджета пойдут на дороги
12:17
Юная художница нарисовала портрет главы региона
Вся лента новостей