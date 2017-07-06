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Социально ориентированные НКО получат бюджетную поддержку

12:03 6 Июля 2017 Общество
Уполномоченный орган - управление экономики администрации Липецкой области - 4 июля провело первое заседание рабочей группы по разработке паспорта программы «Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам». Основной целью программы является обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к средствам консолидированного бюджета, направляемым на предоставление населению услуг в социальной сфере.

По итогам заседания принято решение о проведении публичного обследования некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, в форме анкетирования. Анкета размещена на коммуникативно-информационном портале «Общество и власть» , официальном сайте администрации Липецкой области и сайте Липецкого областного объединения потребителей «Защита» .

В ходе анкетирования некоммерческие организации смогут проинформировать органы власти об оказываемых ими услугах, перспективах расширения деятельности и потребности в имущественной, финансовой и других видах поддержки. К участию в опросе приглашаются все некоммерческие организации.

В Липецкой области развитию социально ориентированных НКО уделяется особое внимание. «В регионе нет ни одного направления государственной политики, которое реализуется вне взаимодействия с представителями гражданского общества. Без мобилизации могучего энергетического заряда наших граждан невозможно эффективное решение вопросов социально-экономического и политического развития области и России в целом», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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