Социально ориентированные НКО получат бюджетную поддержку
По итогам заседания принято решение о проведении публичного обследования некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, в форме анкетирования. Анкета размещена на коммуникативно-информационном портале «Общество и власть» , официальном сайте администрации Липецкой области и сайте Липецкого областного объединения потребителей «Защита» .
В ходе анкетирования некоммерческие организации смогут проинформировать органы власти об оказываемых ими услугах, перспективах расширения деятельности и потребности в имущественной, финансовой и других видах поддержки. К участию в опросе приглашаются все некоммерческие организации.
В Липецкой области развитию социально ориентированных НКО уделяется особое внимание. «В регионе нет ни одного направления государственной политики, которое реализуется вне взаимодействия с представителями гражданского общества. Без мобилизации могучего энергетического заряда наших граждан невозможно эффективное решение вопросов социально-экономического и политического развития области и России в целом», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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