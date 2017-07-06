На базе конного клуба в Липецкой области создадут центр реабилитации
12:21 6 Июля 2017 Здоровье
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Сейчас в конном клубе горячая пора. Здесь готовят новую трюковую программу ко Дню города. Команда по спортивной джигитовке пропадает на конюшне целыми днями, ведь до выступления осталось всего 3 недели. Забот хватает и по хозяйству. Умелые наездники помогают начинающим освоить азы верховой езды, ухаживают за лошадьми, наводят порядок.
А пока "Степные лебеди" взлетают в очередном трюке и учатся размахивать шашкой, Юрий Романов строит планы на недалекое будущее. Сейчас идея создания реабилитационного центра на их базе обсуждается с медиками в Москве и Липецке. Специалисты будут диагностировать заболевания и давать рекомендации к иппотерапии.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: Здоровый регион
Источник: Здоровый регион
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