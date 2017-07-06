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Источник: Здоровый регион

Центр спортивной реабилитации планируют открыть в Лебедянском районе. Он появится на базе местного конного клуба. Сейчас идут переговоры с врачами. Иппотерапией здесь будут заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А пока здесь готовы научить верховой езде всех желающих.Сейчас в конном клубе горячая пора. Здесь готовят новую трюковую программу ко Дню города. Команда по спортивной джигитовке пропадает на конюшне целыми днями, ведь до выступления осталось всего 3 недели. Забот хватает и по хозяйству. Умелые наездники помогают начинающим освоить азы верховой езды, ухаживают за лошадьми, наводят порядок.А пока "Степные лебеди" взлетают в очередном трюке и учатся размахивать шашкой, Юрий Романов строит планы на недалекое будущее. Сейчас идея создания реабилитационного центра на их базе обсуждается с медиками в Москве и Липецке. Специалисты будут диагностировать заболевания и давать рекомендации к иппотерапии.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".