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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сотрудники Агентства автомобильного транспорта и управления соцзащиты проверяют работу терминалов в маршрутках Липецка. В первую очередь работают по обращениям горожан. Ежедневно поступают десятки нареканий.Анализ показал: из 110 коммерческих автобусов в 30 не работают системы безналичной оплаты проезда. Пока частных перевозчиков не наказывают, но обязывают до 1 сентября устранить нарушения. В противном случае последуют штрафы.