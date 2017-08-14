Треть проверенных маршруток в Липецке с неисправными терминалами оплаты
11:23 14 Августа 2017 Общество
Анализ показал: из 110 коммерческих автобусов в 30 не работают системы безналичной оплаты проезда. Пока частных перевозчиков не наказывают, но обязывают до 1 сентября устранить нарушения. В противном случае последуют штрафы.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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