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Источник: ТРК "Липецкое время"

Старым пятиэтажкам в центре Липецка не место, а зоопарк хотят перенести в Желтые Пески. Главный архитектор областного центра Татьяна Азова рассказала журналистам о самых смелых идеях.Сносить нельзя реконструировать. Где поставить запятую, то есть какая судьба ждёт ЦУМ, пока не знает даже главный архитектор Липецка. Татьяна Азова говорит, что всё зависит от собственника.А вот проект застройки центральной части Липецка уже известен. Город здесь в ближайшие 20 лет должен сильно измениться. На смену пятиэтажкам придут многоэтажные бизнес-центрыВсе подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".