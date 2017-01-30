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Центр Липецка изменится до неузнаваемости

16:49 30 Января 2017 Общество
Центр Липецка изменится до неузнаваемости
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Старым пятиэтажкам в центре Липецка не место, а зоопарк хотят перенести в Желтые Пески. Главный архитектор областного центра Татьяна Азова рассказала журналистам о самых смелых идеях.

Сносить нельзя реконструировать. Где поставить запятую, то есть какая судьба ждёт ЦУМ, пока не знает даже главный архитектор Липецка. Татьяна Азова говорит, что всё зависит от собственника.

А вот проект застройки центральной части Липецка уже известен. Город здесь в ближайшие 20 лет должен сильно измениться. На смену пятиэтажкам придут многоэтажные бизнес-центры

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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