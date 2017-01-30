В Липецке проверили стоимость социально значимых продуктов
16:47 30 Января 2017 Общество
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В этом магазине найти социальный товар просто. На него указывает специальный ценник. Он как сигнал для покупателей: продукт по самой выгодной цене. Так ли это, проверили сотрудники агентства содействия развитию торговой деятельности. В одну корзинку складывали товар с социальным ценником, в другую - с обычным. Где дешевле, выяснят на кассе.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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