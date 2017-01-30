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Источник: ТРК "Липецкое время"

В прошлом году регион вошёл в тройку субъектов ЦФО с самыми низкими ценами на ряд продовольственных товаров. Как складывается ситуация на рынке сейчас, выяснили сотрудники агентства содействия развитию торговой деятельности.В этом магазине найти социальный товар просто. На него указывает специальный ценник. Он как сигнал для покупателей: продукт по самой выгодной цене. Так ли это, проверили сотрудники агентства содействия развитию торговой деятельности. В одну корзинку складывали товар с социальным ценником, в другую - с обычным. Где дешевле, выяснят на кассе.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".