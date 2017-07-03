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Участники конкурса "Липецкий дворик" завершают благоустройство

15:11 3 Июля 2017 Общество
Интрига сохраняется. Из 23 финалистов конкурса "Липецкий дворик" выберут 4 победителей. А пока участники заканчивают благоустройство на выделенные деньги. На днях работы завершили жители дома номер 6 по улице Осенний проезд. Теперь здесь красуется новая ограда в стиле «коробка с карандашами» по проекту одного из жильцов. А тротуары буквально утопают в цветах. Трудились дружно около месяца не победы ради, а для чистоты двора. Результатом довольны все — от мала до велика.

Роман Плотников, житель дома №6: "Двор мы облагородили своими силами, для себя, чтобы было приятно смотреть. Скамеечки поставили для бабушек".

Взрослым участникам — поздравления от городской администрации; для юных жителей дома — весёлая программа. Итоги конкурса ещё не подведены. Основная церемония пройдёт накануне Дня города. Но главный приз — уютный двор для всех — жильцы уже получили.

Владимир Трунов, председатель совета многоквартирного дома: "Мы в этом году участвовали в конкурсе «Липецкий дворик». Устроить праздник для детишек, повеселить ребят, чтоб побольше позитивного у нас в жизни было. Заборчики разукрашены в яркие краски. Яркости хочется, душа просит радости".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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