Участники конкурса "Липецкий дворик" завершают благоустройство
15:11 3 Июля 2017 Общество
Роман Плотников, житель дома №6: "Двор мы облагородили своими силами, для себя, чтобы было приятно смотреть. Скамеечки поставили для бабушек".
Взрослым участникам — поздравления от городской администрации; для юных жителей дома — весёлая программа. Итоги конкурса ещё не подведены. Основная церемония пройдёт накануне Дня города. Но главный приз — уютный двор для всех — жильцы уже получили.
Владимир Трунов, председатель совета многоквартирного дома: "Мы в этом году участвовали в конкурсе «Липецкий дворик». Устроить праздник для детишек, повеселить ребят, чтоб побольше позитивного у нас в жизни было. Заборчики разукрашены в яркие краски. Яркости хочется, душа просит радости".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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