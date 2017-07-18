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Источник: ТРК "Липецкое время"

Участники форума "Область будущего" сегодня встретились с председателем областного Совета депутатов Павлом Путилиным. Вопросы спикеру соответствующие - о работе, зарплате и жилищных программах. Также затронули тему борьбы с наркоманией и здорового образа жизни. Встреча в формате вопрос-ответ продлилась два часа.Спикер облсовета Павел Путилин свою встречу с молодёжью проводит в полуформальной обстановке. Готов к любому вопросу. К встрече участники форума готовились тщательно, темы выбирали коллективно.Помимо жилищного вопроса молодые активисты поднимали темы зарплат, трудоустройства и проблем в сфере образования. Особое внимание уделили здоровому образу жизни и борьбе с наркоманией. Также Павел Путилин сегодня принял участие в выездной сессии Молодёжного парламента. Её провели в одном из шатров "Области будущего".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".