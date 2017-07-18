Участники "Области будущего" задали спикеру облсовета волнующие их вопросы
18:47 18 Июля 2017 Общество
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Спикер облсовета Павел Путилин свою встречу с молодёжью проводит в полуформальной обстановке. Готов к любому вопросу. К встрече участники форума готовились тщательно, темы выбирали коллективно.
Помимо жилищного вопроса молодые активисты поднимали темы зарплат, трудоустройства и проблем в сфере образования. Особое внимание уделили здоровому образу жизни и борьбе с наркоманией. Также Павел Путилин сегодня принял участие в выездной сессии Молодёжного парламента. Её провели в одном из шатров "Области будущего".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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