link
Сегодня
Участники "Области будущего" задали спикеру облсовета волнующие их вопросы
Не все районы области готовы к переходу на безналичный расчет в автобусах
Вопросы развития бизнеса обсудили на заседании областного координационного Совета
Областной центр выкупит у НЛМК водозабор
Региональные журналисты будут стажироваться в федеральных СМИ
Бюджет Липецка вырос на полмиллиарда рублей
Завод в ОЭЗ «Липецк» начал выпуск продукции по голландской технологии
Лучших студентов Липецкой области объединит фестиваль творчества и спорта
Торговля занимает одно из ведущих мест в экономике Липецкой области
Воевода в Усмани встретил гостей
На заводе по производству оросительных систем в Чаплыгине запустили 5-ю линию
За места в елецком горсовете поборются 126 кандидатов
Участники выставки «ИННОПРОМ-2017» заинтересовались липецкой продукцией
В регионе окажут поддержку отдельной категории застройщиков
Липецкие летчики на МАКС-2017 покажут приемы ближнего воздушного боя

Участники "Области будущего" задали спикеру облсовета волнующие их вопросы

18:47 18 Июля 2017 Общество
Участники "Области будущего" задали спикеру облсовета волнующие их вопросы
Загрузка плеера
Участники форума "Область будущего" сегодня встретились с председателем областного Совета депутатов Павлом Путилиным. Вопросы спикеру соответствующие - о работе, зарплате и жилищных программах. Также затронули тему борьбы с наркоманией и здорового образа жизни. Встреча в формате вопрос-ответ продлилась два часа.

Спикер облсовета Павел Путилин свою встречу с молодёжью проводит в полуформальной обстановке. Готов к любому вопросу. К встрече участники форума готовились тщательно, темы выбирали коллективно.
Помимо жилищного вопроса молодые активисты поднимали темы зарплат, трудоустройства и проблем в сфере образования. Особое внимание уделили здоровому образу жизни и борьбе с наркоманией. Также Павел Путилин сегодня принял участие в выездной сессии Молодёжного парламента. Её провели в одном из шатров "Области будущего".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 102
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:47
Участники "Области будущего" задали спикеру облсовета волнующие их вопросы
17:59
Не все районы области готовы к переходу на безналичный расчет в автобусах
17:53
Вопросы развития бизнеса обсудили на заседании областного координационного Совета
17:49
Областной центр выкупит у НЛМК водозабор
17:42
Региональные журналисты будут стажироваться в федеральных СМИ
17:33
Бюджет Липецка вырос на полмиллиарда рублей
17:24
Завод в ОЭЗ «Липецк» начал выпуск продукции по голландской технологии
17:05
Лучших студентов Липецкой области объединит фестиваль творчества и спорта
16:41
Торговля занимает одно из ведущих мест в экономике Липецкой области
16:36
Воевода в Усмани встретил гостей
16:06
На заводе по производству оросительных систем в Чаплыгине запустили 5-ю линию
15:43
За места в елецком горсовете поборются 126 кандидатов
15:26
Участники выставки «ИННОПРОМ-2017» заинтересовались липецкой продукцией
15:08
В регионе окажут поддержку отдельной категории застройщиков
14:46
Липецкие летчики на МАКС-2017 покажут приемы ближнего воздушного боя
14:30
Льготников освободят от уплаты имущественного налога по новой схеме
14:26
Липецкие аграрии получат повышенные премии
14:19
На офисы врачей общей практики регион дополнительно выделит 31 млн рублей
13:09
В Липецке без осадков
12:43
Участники "Области будущего" готовятся к встрече с Павлом Путилиным
Вся лента новостей