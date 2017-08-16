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В Ельце активно ведется реконструкция дорог и парков

18:08 16 Августа 2017 Общество
В Ельце активно ведется реконструкция дорог и парков
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Шаг вперёд по всем показателям сделал Елец в первом полугодии 2017-го. Итоги социально-экономического развития древнего города подвели сегодня на административном совете. По многим пунктам Елец превзошёл сам себя. В сравнении с прошлым годом снизился уровень безработицы, увеличился объём инвестиций, вырос туристический поток.

Улица Колхозная испокон веков была за крепостной стеной Ельца. Все это время местные видели под ногами только чернозём и траву. Этим летом асфальт кладут даже там, где его никогда не было. Дорогу строят по ГОСТу, под строгим лабораторным контролем.

На административном совете ремонт и реконструкция елецких дорог - один из главных вопросов. В этом году на обновление дорожного полотна Елец получил 121 миллион рублей. Отремонтировано почти 10 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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