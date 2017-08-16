В Ельце активно ведется реконструкция дорог и парков
18:08 16 Августа 2017 Общество
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Улица Колхозная испокон веков была за крепостной стеной Ельца. Все это время местные видели под ногами только чернозём и траву. Этим летом асфальт кладут даже там, где его никогда не было. Дорогу строят по ГОСТу, под строгим лабораторным контролем.
На административном совете ремонт и реконструкция елецких дорог - один из главных вопросов. В этом году на обновление дорожного полотна Елец получил 121 миллион рублей. Отремонтировано почти 10 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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