В Ельце почтили память Тихона Хренникова
16:40 17 Августа 2017 Общество
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Быть похороненным в Ельце – последнее желание Тихона Николаевича Хренникова. И родной город его выполнил. Теперь на могилу маэстро приходят все, кому композитор был близок и дорог, а также почитатели его творчества.
Выставка «Вспоминаем с любовью» - дань памяти. Десятки фотографий, отражающих творческий путь композитора. Экспозицию к памятной дате подготовили сотрудники дома-музея.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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