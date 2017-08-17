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Источник: ТРК "Липецкое время"

14 августа исполнилось 10 лет, как не стало нашего великого земляка, композитора Тихона Николаевича Хренникова. В храмах Ельца в этот день прошли панихиды. А любители его творчества традиционно собрались в доме-музее композитора. Для них подготовили специальную экспозицию.Быть похороненным в Ельце – последнее желание Тихона Николаевича Хренникова. И родной город его выполнил. Теперь на могилу маэстро приходят все, кому композитор был близок и дорог, а также почитатели его творчества.Выставка «Вспоминаем с любовью» - дань памяти. Десятки фотографий, отражающих творческий путь композитора. Экспозицию к памятной дате подготовили сотрудники дома-музея.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".