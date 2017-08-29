В Липецке для особенных детей устроили праздник к Дню знаний
18:13 29 Августа 2017 Общество
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Для детей с особенностями здоровья устроили традиционный праздник в преддверии Дня знаний. Изюминка этого года - соревнования по боулингу. Для детей помладше были другие забавы - аэрохоккей, аттракционы и развивающие детские площадки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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