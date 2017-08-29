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Источник: ТРК "Липецкое время"

Праздник и подарки для тех, кто в них нуждается. В Липецке для детей с особенностями здоровья устроили настоящее торжество к Дню знаний. Программа была насыщенной - соревнование по боулингу для школьников и игры на детской площадке для малышей. Все дети получили подарки к 1 сентября.Для детей с особенностями здоровья устроили традиционный праздник в преддверии Дня знаний. Изюминка этого года - соревнования по боулингу. Для детей помладше были другие забавы - аэрохоккей, аттракционы и развивающие детские площадки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".