В Липецке состоялся митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Около 500 человек – школьники, студенты вузов и колледжей, представители общественных организаций, политических партий, молодежных и детских объединений, патриотических клубов собрались у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Место проведения митинга выбрано неслучайно, ведь терроризм и фашизм схожи своей бесчеловечностью.