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В Липецке прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

11:44 3 Сентября 2017 Общество
В Липецке состоялся митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Около 500 человек – школьники, студенты вузов и колледжей, представители общественных организаций, политических партий, молодежных и детских объединений, патриотических клубов собрались у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Место проведения митинга выбрано неслучайно, ведь терроризм и фашизм схожи своей бесчеловечностью.
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Источник:  http://соб.инф
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