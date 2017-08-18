В Липецке сняли с реализации более 100 кг нитратных бахчевых
16:23 18 Августа 2017 Общество
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Представители ветлаборатории проверили почти все арбузы, которые продают в этом магазине. Главный помощник - нитратомер - сегодня зашкаливал нечасто. Но в одной партии бахчевых данные были разные.
За неделю в ходе рейдов сняли с реализации более 100 килограмм бахчевых. Сейчас все опасные арбузы и дыни находятся на складах магазинов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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