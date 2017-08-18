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В Липецке сняли с реализации более 100 кг нитратных бахчевых

16:23 18 Августа 2017 Общество
В Липецке сняли с реализации более 100 кг нитратных бахчевых
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Полосатые рейды в регионе продолжаются. За неделю сотрудники управления потребительского рынка и ветеринарной лаборатории проверили арбузы и дыни более чем в 30-ти магазинах и на рынках города.

Представители ветлаборатории проверили почти все арбузы, которые продают в этом магазине. Главный помощник - нитратомер - сегодня зашкаливал нечасто. Но в одной партии бахчевых данные были разные.

За неделю в ходе рейдов сняли с реализации более 100 килограмм бахчевых. Сейчас все опасные арбузы и дыни находятся на складах магазинов.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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