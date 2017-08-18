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Источник: ТРК "Липецкое время"

Полосатые рейды в регионе продолжаются. За неделю сотрудники управления потребительского рынка и ветеринарной лаборатории проверили арбузы и дыни более чем в 30-ти магазинах и на рынках города.Представители ветлаборатории проверили почти все арбузы, которые продают в этом магазине. Главный помощник - нитратомер - сегодня зашкаливал нечасто. Но в одной партии бахчевых данные были разные.За неделю в ходе рейдов сняли с реализации более 100 килограмм бахчевых. Сейчас все опасные арбузы и дыни находятся на складах магазинов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".