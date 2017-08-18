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Источник: ТРК "Липецкое время"

Триста километров и два дня в пути. Межрегиональный велопробег «За здоровое будущее», стартовавший в Тербунах, финишировал в селе Хреновое Воронежской области. Веломарафон посвятили Году экологии. Конечная точка маршрута - Хреновской лесной колледж. Здесь уже более века готовят специалистов лесного хозяйства.Это последняя остановка перед финишем. Село Новая Чегла Бобровского района Воронежской области. Марафонцы проверяют технику, разминаются и принимают пополнение. Местные любители велоспорта не остались в стороне экологического велопробега. Поддержать земляков приехал и глава администрации Липецкой области Олег Королёв.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".