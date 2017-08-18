Участники межрегионального велопробега успешно финишировали
16:39 18 Августа 2017 Спорт
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Это последняя остановка перед финишем. Село Новая Чегла Бобровского района Воронежской области. Марафонцы проверяют технику, разминаются и принимают пополнение. Местные любители велоспорта не остались в стороне экологического велопробега. Поддержать земляков приехал и глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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