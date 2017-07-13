В многоэтажках Липецка устанавливают бесшумные и экономичные лифты
16:49 13 Июля 2017 Общество
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Пенсионерка Нина Федерякина вспоминает, как ходила пешком на 9 этаж. В 9-этажку пришли специалисты Фонда капитального ремонта и подрядчики. Новый лифт поставили на 2 месяца раньше срока.
Лифты подрядчики заменили еще в 5 подъездах 9-этажки. Сейчас настраивают оборудования. На это потребуется еще неделя. В лифтах есть дополнительные кнопки открывания-закрывания дверей, прямая связь с диспетчерской, аварийное освещение.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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