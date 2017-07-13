Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 36

Источник: ТРК "Липецкое время"

Фонд капитального ремонта продолжает программу по замене лифтов. Дом №137 по улице Московской в Липецке. Лифты в этой 9-этажке прослужили местным жителям 35 лет. Это больше гарантийного срока, что и было в последние годы причиной частых поломок.Пенсионерка Нина Федерякина вспоминает, как ходила пешком на 9 этаж. В 9-этажку пришли специалисты Фонда капитального ремонта и подрядчики. Новый лифт поставили на 2 месяца раньше срока.Лифты подрядчики заменили еще в 5 подъездах 9-этажки. Сейчас настраивают оборудования. На это потребуется еще неделя. В лифтах есть дополнительные кнопки открывания-закрывания дверей, прямая связь с диспетчерской, аварийное освещение.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".