Власти Липецкой области поздравили студентов
09:37 25 Января 2017 Общество
Молодые ученые и студенты региона, учреждения профессионального образования области ежегодно выигрывают престижные гранты, побеждают на фестивалях и конкурсах самого высокого уровня. Прошедший год не стал исключением. Липецкий государственный технический университет, Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского входят в число лучших вузов страны», - подчеркивают руководители области.
В числе нынешних студентов – 10 стипендиатов Президента РФ. 70 студентов и аспирантов стали стипендиатами Правительства России, еще 40 человек получают специальные областные стипендии. Более 2000 представителей студенчества - лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов. «Поддержка талантливой молодежи входит в число приоритетных направлений деятельности областной власти. Надеемся, что липецкие студенты будут и в дальнейшем укреплять лучшие традиции российской научной школы, вносить достойный вклад в развитие региона.
Сейчас вы приобретаете не только необходимые знания и навыки, но и закладываете основы своей конкурентоспособности, человеческой и профессиональной состоятельности. Именно в это время активно формируется гражданская и жизненная позиция человека. От того, какой она будет, насколько подготовленными вы окажетесь, насколько востребованной будет выбранная вами профессия, зависит завтрашний день России», - отмечается в поздравлении.
Олег Королёв и Павел Путилин пожелали липецким студентам удачи во всех начинаниях, успешной учебы, здоровья, счастья и благополучия. «Пусть прекрасные студенческие годы дадут положительный заряд энергии, научат быть сильными и стойкими в решении любых задач», - такими словами завершили руководители Липецкой области поздравление.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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