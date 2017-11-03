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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с предстоящим государственным праздником Российской Федерации - Днем народного единства, который отмечается завтра.«История России насчитывает немало ярких и значимых событий, но 4 ноября 1612 года - день освобождения Москвы от иноземных захватчиков - занимает в этом ряду особое место, - говорится в поздравлении. - Не по принуждению сверху, а по зову сердца люди самых разных национальностей, сословий и вероисповеданий объединились, чтобы вместе решить свою судьбу и судьбу своего Отечества. В самые трудные моменты нашей истории народное единство помогало противостоять внешним угрозам, защищать свободу и независимость государства. Так было не только в 1612 году, но и на Куликовом поле, и в Отечественную войну 1812 года, и в суровые годы противостояния немецко-фашистским захватчикам.Липчане вписали немало ярких страниц в летопись Отечества, передавая детям и внукам непреложные традиции беззаветного служения Родине. Важно осознавать ту историческую миссию, которая продиктована современному поколению россиян временем, и вносить свой вклад в дело модернизации и обновления общества. Для этого у жителей Липецкой области есть все возможности - значительный профессиональный и творческий потенциал, наработанные веками традиции, материально-технические ресурсы.Наша общая цель - сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить Отечество для потомков и приумножить его духовное и экономическое богатство. Решение этой задачи всецело зависит от гражданской инициативы и ответственности каждого. Президент России Владимир Владимирович Путин твердо и последовательно проводит курс на укрепление и развитие страны, возрождение ее геополитического величия. Сегодня мы едины, и липчане, как и все россияне, готовы самоотверженно трудиться ради настоящего и будущего нашего Отечества».Олег Королёв и Павел Путилин пожелали землякам доброго здоровья, счастья и новых побед во имя единства и процветания Отчизны.