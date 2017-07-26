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Закон о защите дольщиков депутаты облсовета рассмотрят на очередной сессии

15:00 26 Июля 2017 Общество
Судебные тяжбы, невыплаченные проценты по ипотеке и отсутствие крыши над головой. Почти 200 липчан внесли свои сбережения в строительство новых домов и остались ни с чем. Решить проблему долгостроев поможет областной закон о защите прав обманутых дольщиков. Сегодня его обсудили липецкие общественники. А уже завтра проект закона рассмотрят на очередной сессии депутаты Липецкого облсовета.

Владимир Загитов, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов: "Мы не сомневаемся, что все депутаты облсовета его поддержат. Он предусматривает определенные преференции добросовестным застройщикам. Он дает преимущества гражданам, которые остались сейчас в таком сложном положении".

Проект предусматривает меры поддержки для инвесторов, готовых достроить объекты недобросовестных компаний. Новый инвестор получит в аренду земельный участок без проведения торгов. Предусмотрены и субсидии. Деньги выделят из областного бюджета на завершение строительных работ, присоединение к инженерным сетям, благоустройство дворовых территорий и уплату процентов по кредитам.

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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