Закон о защите дольщиков депутаты облсовета рассмотрят на очередной сессии
15:00 26 Июля 2017 Общество
Владимир Загитов, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов: "Мы не сомневаемся, что все депутаты облсовета его поддержат. Он предусматривает определенные преференции добросовестным застройщикам. Он дает преимущества гражданам, которые остались сейчас в таком сложном положении".
Проект предусматривает меры поддержки для инвесторов, готовых достроить объекты недобросовестных компаний. Новый инвестор получит в аренду земельный участок без проведения торгов. Предусмотрены и субсидии. Деньги выделят из областного бюджета на завершение строительных работ, присоединение к инженерным сетям, благоустройство дворовых территорий и уплату процентов по кредитам.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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