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Житель Липецкого района превратил пустырь в парк отдыха

11:25 11 Июля 2017 Общество
Уютный уголок для взрослых и детей. Анатолий Нехорошев из Никольского Липецкого района превратил заброшенный пустырь в парк отдыха. На месте свалки строительных отходов теперь растут цветы и деревья. Аллеи с лавочками и детский уголок. Анатолий Нехорошев порядок здесь взялся наводить сначала для своих детей - близнецов Паши и Ани. Но потом благоустройство вдохновило его на целый парк.

Анатолий Нехорошев : "Человеку вообще надо общественное признание. Вы знаете, я ничего не хочу. Просто, чтоб сказали, что тут хороший человек живёт".

Со временем здесь поселились скульптуры героев из сказки «Волшебник Изумрудного города» и другие персонажи. Изюминка этого сезона – скамейка влюблённых. Здесь не обошлось без технических новинок. Фонари в виде кавалера и дамы на солнечных батареях стоят с двух сторон лавочки. Набирают энергию днём и светят ночью.

Наталья Зимарина, глава сельского поселения Введенский сельсовет: "Сделано со вкусом, доступно для каждого жителя – не только села Никольское, но и для приезжих. Это парк, в который может прийти любой желающий. Отдохнуть и хорошо провести время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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