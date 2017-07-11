Житель Липецкого района превратил пустырь в парк отдыха
11:25 11 Июля 2017 Общество
Анатолий Нехорошев : "Человеку вообще надо общественное признание. Вы знаете, я ничего не хочу. Просто, чтоб сказали, что тут хороший человек живёт".
Со временем здесь поселились скульптуры героев из сказки «Волшебник Изумрудного города» и другие персонажи. Изюминка этого сезона – скамейка влюблённых. Здесь не обошлось без технических новинок. Фонари в виде кавалера и дамы на солнечных батареях стоят с двух сторон лавочки. Набирают энергию днём и светят ночью.
Наталья Зимарина, глава сельского поселения Введенский сельсовет: "Сделано со вкусом, доступно для каждого жителя – не только села Никольское, но и для приезжих. Это парк, в который может прийти любой желающий. Отдохнуть и хорошо провести время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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