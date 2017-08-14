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Источник: ТРК "Липецкое время"

На футбольном поле встретились команды управления потребительского рынка и одной из крупных торговых сетей. Так спортсмены-любители решили присоединиться к проекту "Здоровый регион". Правда, такого результата матча не ожидал никто. Счет оказался разгромным.Пока соперники собираются, команда управления уже на разминке. Да и болельщицы настроены только на победу. С первых минут преимущество оказалось у работников управления. То ли ежедневная зарядка помогает, то ли коллеги-болельщицы. Матч не только позволяет снять рабочее напряжение, но и подключиться к областному проекту "Здоровый регион".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".