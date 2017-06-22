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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкие спортсмены, участники велопробега «Маршрут Победы» возложили цветы к мемориалу погибшим воинам на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга. Так в День памяти и скорби они отдали дань уважения липчанам, защищавшим блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны. На Пискарёвском кладбище захоронены больше 3 тысяч наших земляков.Из Липецка, с площади Героев, четверо велосипедистов - Алексей Чернобай, Михаил Шабунин, Сергей Зиборов и Виталий Данкович - стартовали 12 июня. Ради своей патриотической миссии они преодолели путь в 1400 километров.