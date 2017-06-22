Участники велопробега «Маршрут Победы» почтили память липчан на Пискарёвском кладбище
11:56 22 Июня 2017 Спорт
Из Липецка, с площади Героев, четверо велосипедистов - Алексей Чернобай, Михаил Шабунин, Сергей Зиборов и Виталий Данкович - стартовали 12 июня. Ради своей патриотической миссии они преодолели путь в 1400 километров.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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