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Источник: ТРК "Липецкое время"

Лучших спортсменов сегодня принимали в администрации Липецка. Мэр Сергей Иванов поблагодарил их за высокие достижения и пожелал дальнейших успехов. Не обошлось и без наград. В этом году накануне Дня физкультурника премий и благодарностей удостоились 20 чемпионов и их тренеров.Свои первые большие награды по стендовой стрельбе Юлия Туголукова завоевала в прошлом году на первенстве Европы в Италии. Липецкая спортсменка взяла золото в личном зачете, а в составе сборной страны удостоилась серебряной медали. Этим летом ей покорился чемпионат Европы в Баку. Россиянки стали сильнейшими в пулевой и стендовой стрельбе. В городе такие достижения оценили. Сегодня Юлию и ее тренера Елену Дудник пригласили на торжественный приём к главе Липецке Сергею Иванову.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".