В Липецке наградили лучших спортсменов
16:55 9 Августа 2017 Спорт
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Свои первые большие награды по стендовой стрельбе Юлия Туголукова завоевала в прошлом году на первенстве Европы в Италии. Липецкая спортсменка взяла золото в личном зачете, а в составе сборной страны удостоилась серебряной медали. Этим летом ей покорился чемпионат Европы в Баку. Россиянки стали сильнейшими в пулевой и стендовой стрельбе. В городе такие достижения оценили. Сегодня Юлию и ее тренера Елену Дудник пригласили на торжественный приём к главе Липецке Сергею Иванову.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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