В велопробеге в Задонском районе участвовали от мала до велика
16:47 7 Августа 2017 Спорт
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На главной площади старинного Задонска любители здорового образа жизни начали собираться с самого утра. Здесь они и готовили своих железных коней к старту. Поучаствовать в пробеге решили от мала до велика. Шестилетний Егор Матыцин — один из самых юных участников фестиваля. Но в скорости и выносливости мальчик не уступит любому взрослому. А Ольга Буева со своим железным конем не расстается более двадцати лет. Этот вид транспорта для нее универсальный.
На этот раз организаторы велопробега решили совместить приятное с полезным.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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