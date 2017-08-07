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Источник: ТРК "Липецкое время"

Массовый велопробег «За здоровое будущее» организовали в Задонском районе. Участники совместили приятное с полезным. Велосипедисты не только провели несколько часов за рулём, но и полюбовались местными красотами. Участие в пробеге приняли велосипедисты из всех районов области. Это более 200 человек. На финише их ждал приятный сюрприз - спортивные состязания.На главной площади старинного Задонска любители здорового образа жизни начали собираться с самого утра. Здесь они и готовили своих железных коней к старту. Поучаствовать в пробеге решили от мала до велика. Шестилетний Егор Матыцин — один из самых юных участников фестиваля. Но в скорости и выносливости мальчик не уступит любому взрослому. А Ольга Буева со своим железным конем не расстается более двадцати лет. Этот вид транспорта для нее универсальный.На этот раз организаторы велопробега решили совместить приятное с полезным.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".