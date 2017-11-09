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Источник: ТРК "Липецкое время"

На один день данковский лицей №4 превратился в медицинский центр. Прием врачей областной детской больницы, кабинет функциональной диагностики, лекции о здоровом образе жизни и спортивные занятия. Данков принял участие в профилактической акции «Здоровое поколение».Акция "Здоровое поколение" обошла полрегиона и завершается в Данкове. Прием ведут 7 специалистов областной детской больницы. Профилактика и раннее выявление заболеваний позволяют облегчить задачу докторов. Да и для родителей удобно. Если нужно, сразу назначают обследование. Медицинское оборудование в рамках проекта "Здоровое поколение" привезли с собой.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".