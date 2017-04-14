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Инвестиции в здоровье обсудили медики на научно-практической конференции в Липецке

12:31 14 Апреля 2017 Здоровье
Инвестиции в здоровье обсудили медики на научно-практической конференции в Липецке
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Относиться с уважением к своему организму - значит сократить риски возникновения серьезных заболеваний. В администрации региона на научно-практической конференции "Здоровье, бизнес и устойчивое развитие" собрались порядка 200 врачей. Главным докладчиком выступил профессор из Москвы, директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов.

Он сделал акцент на влиянии экологии, режима питания, ритма жизни, профессионального стресса на самочувствие людей. И назвал ошибкой привычку при любом лёгком недомогании глушить симптомы случайными лекарствами из аптеки. Вместо того чтобы прислушаться к организму и найти причину до того,
как она перерастёт в хроническое заболевание. И не просто найти, но и быстро среагировать на первые симптомы. К примеру, исключить из рациона вредную пищу и делать полезные перерывы на работе.

Алексей Данилов, профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, директор Института междисциплинарной медицины: "Чтобы решить вопрос здоровья, нужен межведомственный, междисциплинарный подход. Наш институт собирает ведущих специалистов, которые готовят такие проекты, программы, которые могут экономически выгодными сделать инвестиции в здоровье. К примеру, такая простая вещь, как эргономические стулья. Сегодня мы мало двигаемся, а специальные стулья будут тонизировать мышцы спины, люди будут чувствовать себя лучше".

В числе предложений для работодателей - комнаты психологической разгрузки и специальная система освещения, разная для каждого времени суток. Это поможет снизить нервную возбудимость работников, повысить производительность труда и уйти от рутины. А значит, не допустить синдрома "профессионального выгорания" сотрудников. Всего в рамках конференции выступили 7 докладчиков. Спектр тем широкий - от скрининговой диагностики до профилактики и комплексного подхода к сохранению детского здоровья.

Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Здоровье - это не только медицинская проблема, это проблема каждого человека в отдельности. Вы знаете, что мало зависит от уровня здравоохранения, а больше всего - от образа жизни, а потом - от экологии и генетики. Не зря в Липецкой области уже несколько лет работает комплексная программа "Здоровый регион". И все уже привыкли, что за это отвечают и способствуют сохранению все уровни власти".

"Значительные усилия в этой сфере, - считает Олег Королёв, - способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения".


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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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