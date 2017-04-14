Инвестиции в здоровье обсудили медики на научно-практической конференции в Липецке
12:31 14 Апреля 2017 Здоровье
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Он сделал акцент на влиянии экологии, режима питания, ритма жизни, профессионального стресса на самочувствие людей. И назвал ошибкой привычку при любом лёгком недомогании глушить симптомы случайными лекарствами из аптеки. Вместо того чтобы прислушаться к организму и найти причину до того,
как она перерастёт в хроническое заболевание. И не просто найти, но и быстро среагировать на первые симптомы. К примеру, исключить из рациона вредную пищу и делать полезные перерывы на работе.
Алексей Данилов, профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, директор Института междисциплинарной медицины: "Чтобы решить вопрос здоровья, нужен межведомственный, междисциплинарный подход. Наш институт собирает ведущих специалистов, которые готовят такие проекты, программы, которые могут экономически выгодными сделать инвестиции в здоровье. К примеру, такая простая вещь, как эргономические стулья. Сегодня мы мало двигаемся, а специальные стулья будут тонизировать мышцы спины, люди будут чувствовать себя лучше".
В числе предложений для работодателей - комнаты психологической разгрузки и специальная система освещения, разная для каждого времени суток. Это поможет снизить нервную возбудимость работников, повысить производительность труда и уйти от рутины. А значит, не допустить синдрома "профессионального выгорания" сотрудников. Всего в рамках конференции выступили 7 докладчиков. Спектр тем широкий - от скрининговой диагностики до профилактики и комплексного подхода к сохранению детского здоровья.
Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Здоровье - это не только медицинская проблема, это проблема каждого человека в отдельности. Вы знаете, что мало зависит от уровня здравоохранения, а больше всего - от образа жизни, а потом - от экологии и генетики. Не зря в Липецкой области уже несколько лет работает комплексная программа "Здоровый регион". И все уже привыкли, что за это отвечают и способствуют сохранению все уровни власти".
"Значительные усилия в этой сфере, - считает Олег Королёв, - способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Теги: конференция, медики, здоровье. Липецк
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