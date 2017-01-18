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Медицинская помощь стала доступнее в Добровском районе

12:41 18 Января 2017 Здоровье
Медицинская помощь стала доступнее в Добровском районе
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Ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Кривец Добровского района. Он соответствует всем медицинским стандартам оказания первичной помощи. А место, где его построить, выбирали с учетом пожеланий местных жителей.

Новое здание по всем стандартам. Раньше медицинскую помощь им оказывали в медпункте, оборудованном на втором этаже Дома культуры. Теперь все по-другому. Отдельное здание, необходимое оборудование. Здесь будут получать первую помощь более 700 местных жителей.
Аптечный пункт тоже есть в ФАПе. Но главное - квалифицированные кадры.

Сейчас в регионе работают почти 400 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году построят еще 7.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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