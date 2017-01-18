Медицинская помощь стала доступнее в Добровском районе
12:41 18 Января 2017 Здоровье
Загрузка плеера
Новое здание по всем стандартам. Раньше медицинскую помощь им оказывали в медпункте, оборудованном на втором этаже Дома культуры. Теперь все по-другому. Отдельное здание, необходимое оборудование. Здесь будут получать первую помощь более 700 местных жителей.
Аптечный пункт тоже есть в ФАПе. Но главное - квалифицированные кадры.
Сейчас в регионе работают почти 400 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году построят еще 7.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 40
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:53
|12:41
|12:40
|12:06
|11:16
|11:11
|11:02
|10:44
|10:01
|09:31
|08:30
|08:00
|07:00
17.01.2017
|18:23
|18:17
|18:15
|18:06
|17:59
|17:57
|17:01
Комментарии