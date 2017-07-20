Центр общей врачебной практики в Хворостянке построили с нуля за год
12:46 20 Июля 2017 Здоровье
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Радость врача общей практики понятна, ведь раньше принимать пациентов ей приходилось в здании 1928 года постройки. Медоборудование тоже оставляло желать лучшего. Теперь все по-другому. В Хворостянке Добринского района появился новый центр общей врачебной практики. Его преимущества уже в день открытия оценили первые пациенты. 8 кабинетов, лаборатория, дневной стационар. Местные жители здесь смогут и обследование пройти, и получить качественную медицинскую помощь.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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