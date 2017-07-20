link
Сегодня
Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
Липчане оценили преимущества электронных больничных
Липчанам презентуют «Встречи с Блоком»
Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание
Липецкие единороссы подводят промежуточные итоги реализации партпроектов
В "Технопарк-Липецк" пришли 4 новых резидента
Автоинспекторы Липецка будут дежурить на пешеходных переходах
Трехстороннее соглашение в сфере социального партнерства готовят в регионе
Ветераны Крыма оценили благоустройство Преображеновки
В Музее воды появился макет реабилитации реки Воронеж
Центр общей врачебной практики в Хворостянке построили с нуля за год
Олега Королёва заинтересовала идея создания клуба молодых семей
Путешественников ждут на фестивале в Измалковском районе
Липчане поделятся своим искусством на улице Ленина
В Коровино будут перебои со светом

Центр общей врачебной практики в Хворостянке построили с нуля за год

12:46 20 Июля 2017 Здоровье
Центр общей врачебной практики в Хворостянке построили с нуля за год
Загрузка плеера
Медицина в шаговой доступности. В Хворостянке Добринского района открыли новый центр общей врачебной практики. Медицинское подразделение площадью более 100 квадратных метров построили за год с нуля. Для полноценной работы оснастили всем необходимым оборудованием.

Радость врача общей практики понятна, ведь раньше принимать пациентов ей приходилось в здании 1928 года постройки. Медоборудование тоже оставляло желать лучшего. Теперь все по-другому. В Хворостянке Добринского района появился новый центр общей врачебной практики. Его преимущества уже в день открытия оценили первые пациенты. 8 кабинетов, лаборатория, дневной стационар. Местные жители здесь смогут и обследование пройти, и получить качественную медицинскую помощь.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 101
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

16:00
Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
15:52
Липчане оценили преимущества электронных больничных
15:29
Липчанам презентуют «Встречи с Блоком»
15:07
Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание
15:04
Липецкие единороссы подводят промежуточные итоги реализации партпроектов
14:44
В "Технопарк-Липецк" пришли 4 новых резидента
14:25
Автоинспекторы Липецка будут дежурить на пешеходных переходах
14:16
Трехстороннее соглашение в сфере социального партнерства готовят в регионе
13:06
Ветераны Крыма оценили благоустройство Преображеновки
12:54
В пятницу в регионе ожидаются дожди
12:46
Центр общей врачебной практики в Хворостянке построили с нуля за год
12:38
В Музее воды появился макет реабилитации реки Воронеж
12:26
Путешественников ждут на фестивале в Измалковском районе
12:13
Олега Королёва заинтересовала идея создания клуба молодых семей
11:47
Липчане поделятся своим искусством на улице Ленина
11:30
В Коровино будут перебои со светом
11:17
Сселки и еще несколько микрорайонов Липецка останутся без воды
10:56
Олег Королёв в преддверии встречи с участниками "Области будущего" напутствовал молодежь в Твиттере
10:29
В Липецкой области приступили к обмолоту зерновых
10:18
Ночью в Липецке сгорел BMW
Вся лента новостей