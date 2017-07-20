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Источник: ТРК "Липецкое время"

Медицина в шаговой доступности. В Хворостянке Добринского района открыли новый центр общей врачебной практики. Медицинское подразделение площадью более 100 квадратных метров построили за год с нуля. Для полноценной работы оснастили всем необходимым оборудованием.Радость врача общей практики понятна, ведь раньше принимать пациентов ей приходилось в здании 1928 года постройки. Медоборудование тоже оставляло желать лучшего. Теперь все по-другому. В Хворостянке Добринского района появился новый центр общей врачебной практики. Его преимущества уже в день открытия оценили первые пациенты. 8 кабинетов, лаборатория, дневной стационар. Местные жители здесь смогут и обследование пройти, и получить качественную медицинскую помощь.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".