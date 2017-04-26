link
Сегодня

В Грязях открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

16:06 26 Апреля 2017 Здоровье
В Грязях открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
Загрузка плеера
Фельдшерско-акушерский пункт открыли сегодня на окраине Грязей. Он будет обслуживать целый район города, а это почти 5 тысяч человек. В новом ФАПе есть все необходимое оборудование: аппарат ЭКГ, прибор для измерения уровня глюкозы и холестерина в крови, тонометр, пеленальный стол.

Прием пациентов проводит опытный квалифицированный фельдшер. На капитальный ремонт медицинского объекта выделили почти 2 млн рублей из областного бюджета. Сейчас в Грязинском районе 2 центра врачебной амбулатории и 26 ФАПов.

Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Даже по меркам благополучных Грязей все равно какая-то недостаточность есть. Вернее, была. После открытия ФАПа, когда есть сотрудник, когда есть возможность в шаговой доступности получить медицинскую помощь, это всегда на пользу здоровья".

"Значительные усилия в этой сфере, - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв, - способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения".
Количество показов: 227
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:16
В региональном управлении МЧС открыли памятник огнеборцам
18:09
Об обеспечении информационной безопасности говорили сегодня в Липецке
18:00
ТРК "Липецкое время" наградили за лучший коллективный договор
17:37
Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"
17:28
"Нумизматика" - тема нового эфира "Будильника"
17:15
Выбрать детский сад для ребенка можно на портале Госуслуг
16:44
Делегация Липецкой ТПП приняла участие в фестивале "Шашлык-машлык"
16:41
Липецкие предприниматели посетили Чеченскую Республику
16:28
В Воловском районе установят уникальный памятник
16:17
Мыс в Задонском районе назвали в честь хоккеиста
16:10
В регион пришло весеннее тепло
16:06
В Грязях открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
15:33
Маленькие пациенты региона получат бесплатную помощь стоматологов
14:11
Часть домов в Липецке останется без воды
12:24
В Липецке провели митинг у памятника Чернобыльцам
11:59
Новые центры тестирования ГТО появятся в Липецкой области
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:00
В Липецке пройдет заключительный этап «Театральной весны»
07:00
Липчане смогут узнать вес интеллектуального багажа

25.04.2017

18:46
Олег Королёв: люди потянулись к качественной продукции
Вся лента новостей