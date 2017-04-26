В Грязях открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
16:06 26 Апреля 2017 Здоровье
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Прием пациентов проводит опытный квалифицированный фельдшер. На капитальный ремонт медицинского объекта выделили почти 2 млн рублей из областного бюджета. Сейчас в Грязинском районе 2 центра врачебной амбулатории и 26 ФАПов.
Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Даже по меркам благополучных Грязей все равно какая-то недостаточность есть. Вернее, была. После открытия ФАПа, когда есть сотрудник, когда есть возможность в шаговой доступности получить медицинскую помощь, это всегда на пользу здоровья".
"Значительные усилия в этой сфере, - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв, - способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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