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Источник: ТРК "Липецкое время"

Фельдшерско-акушерский пункт открыли сегодня на окраине Грязей. Он будет обслуживать целый район города, а это почти 5 тысяч человек. В новом ФАПе есть все необходимое оборудование: аппарат ЭКГ, прибор для измерения уровня глюкозы и холестерина в крови, тонометр, пеленальный стол.Прием пациентов проводит опытный квалифицированный фельдшер. На капитальный ремонт медицинского объекта выделили почти 2 млн рублей из областного бюджета. Сейчас в Грязинском районе 2 центра врачебной амбулатории и 26 ФАПов.Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Даже по меркам благополучных Грязей все равно какая-то недостаточность есть. Вернее, была. После открытия ФАПа, когда есть сотрудник, когда есть возможность в шаговой доступности получить медицинскую помощь, это всегда на пользу здоровья"."Значительные усилия в этой сфере, - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв, - способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения".