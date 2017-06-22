link
Сегодня
В областной администрации продолжается работа с резервом управленческих кадров
Липецкие единороссы проведут масштабный форум партийных проектов в августе
Липчанам предлагают написать гимн окружающей среде
Перебои со светом будут на 3 улицах Липецка
Липчане взяли награды на олимпиаде по ракетомоделированию
На Советской укладывают верхний слой асфальта
Олег Королёв в Твиттере поздравил молодежь с праздником
Обратиться в Пенсионный фонд липчане могут через Центр консультирования
В Ельце в ДТП пострадали дети
Олег Королёв: Необходимо предпринять все меры, чтобы получить качественный урожай
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
Липецкая область готовится к форуму «Область будущего»
Фотоконкурс «Однажды в Нижнем парке» проходит в Липецке
На базе областной юношеской библиотеки состоится юрконсультация

В Тёплом новый ФАП расположился в современном здании

18:35 22 Июня 2017 Здоровье
В Тёплом новый ФАП расположился в современном здании
Загрузка плеера
Качественная медицинская помощь в шаговой доступности. В селе Теплое Данковского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать более 600 человек.

Село Теплое расположилось в 30 километрах от районного центра. Современное здание на главной улице — фельдшерско-акушерский пункт. ФАП построили по всем современным требованиям. В фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживать почти 600 местных жителей. Здесь есть все необходимое медоборудование для качественной и скорой помощи детям и взрослым. В новом ФАПе можно пройти диспансеризацию, получить консультацию фельдшера и направление к узким специалистам в районную больницу.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 684
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

11:37
В областной администрации продолжается работа с резервом управленческих кадров
11:34
Липецкие единороссы проведут масштабный форум партийных проектов в августе
11:17
Липчанам предлагают написать гимн окружающей среде
11:02
Перебои со светом будут на 3 улицах Липецка
10:35
Липчане взяли награды на олимпиаде по ракетомоделированию
10:26
На Советской укладывают верхний слой асфальта
10:11
Олег Королёв в Твиттере поздравил молодежь с праздником
09:44
Обратиться в Пенсионный фонд липчане могут через Центр консультирования
09:40
В Ельце в ДТП пострадали дети
09:16
Олег Королёв: Необходимо предпринять все меры, чтобы получить качественный урожай
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Липецкая область готовится к форуму «Область будущего»
08:00
Фотоконкурс «Однажды в Нижнем парке» проходит в Липецке
07:00
На базе областной юношеской библиотеки состоится юрконсультация

26.06.2017

17:10
Всероссийский молодёжный форум «Ты - предприниматель» состоялся в регионе
17:00
День молодежи - завтра в "Будильнике"
16:52
"Здоровый регион" презентовал три новых проекта
16:41
Празднование Дня города в Липецке пройдет на земле, воде и в воздухе
16:34
В Добринском районе разводят диковинную птицу
16:21
В Липецке и Ельце стартовали избирательные кампании
Вся лента новостей