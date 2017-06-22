В Тёплом новый ФАП расположился в современном здании
18:35 22 Июня 2017 Здоровье
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Село Теплое расположилось в 30 километрах от районного центра. Современное здание на главной улице — фельдшерско-акушерский пункт. ФАП построили по всем современным требованиям. В фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживать почти 600 местных жителей. Здесь есть все необходимое медоборудование для качественной и скорой помощи детям и взрослым. В новом ФАПе можно пройти диспансеризацию, получить консультацию фельдшера и направление к узким специалистам в районную больницу.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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