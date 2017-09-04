link
Сегодня
Выпуск «Поедем, поедим!», посвященный Липецкой области, выйдет 16 сентября
Безопасный дом - завтра в "Будильнике"
Сотрудники МЧС провели для школьников мастер-классы
Экомастерская русского быта приглашает на уникальные курсы
В Липецке проверяют факт исчезновения воспитанника Центра помощи детям
В Липецке стартует вторая волна сдачи ГИА
В Усмани 33 частных дома обеспечат водой
Липчанки завоевали победу на первенстве Европы по академической гребле
Повторно обращаться в ПФР для отказа от социального набора не нужно
В Липецке вспомнили жертв терактов
Урок безопасности для школьников провели следователи региона
Поздравления приняли сотрудники патрульно-постовой службы
Елец отметил 871-й день рождения
Платные парковки могут появиться в Липецке в следующем году
В Липецке состоялся этап Кубка Черноземья по «кросс-кантри»

В Данкове завершается капремонт очистных сооружений

09:35 4 Сентября 2017 Экология
Завершить капитальный ремонт Данковских очистных сооружений «Липецкий областной водоканал» планирует в сентябре. Стартовал он в 2016 году. Уже проведен ремонт аэротенков, ходовых путей, произведена замена оборудования, а также сдан в эксплуатацию канализационный коллектор. Общая стоимость капитального ремонта составила 55 млн рублей.

Необходимо отметить, очистные сооружения г. Данков начали свою работу еще в 1964 году. Главное целью капремонта явилось снижение негативного воздействия на реку Дон и возможность технологического подключения резидентов экономической зоны завода по дрожжам ООО «Ангел Ист Рус».
Количество показов: 93
Источник:  управление ЖКХ Липецкой областиъ
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

16:26
Выпуск «Поедем, поедим!», посвященный Липецкой области, выйдет 16 сентября
16:05
Безопасный дом - завтра в "Будильнике"
15:56
Сотрудники МЧС провели для школьников мастер-классы
15:46
Экомастерская русского быта приглашает на уникальные курсы
15:34
В Липецке проверяют факт исчезновения воспитанника Центра помощи детям
15:04
В Липецке стартует вторая волна сдачи ГИА
14:41
В Усмани 33 частных дома обеспечат водой
14:31
Липчанки завоевали победу на первенстве Европы по академической гребле
14:11
Повторно обращаться в ПФР для отказа от социального набора не нужно
12:57
В Липецке вспомнили жертв терактов
12:55
Елец отметил 871-й день рождения
12:22
Урок безопасности для школьников провели следователи региона
12:10
Поздравления приняли сотрудники патрульно-постовой службы
11:53
Платные парковки могут появиться в Липецке в следующем году
11:44
В Липецке состоялся этап Кубка Черноземья по «кросс-кантри»
11:33
Часть Липецка 5 сентября останется без воды
11:15
Во вторник в Липецке ожидается пасмурная погода
11:11
7 сентября состоится очередная сессия облсовета
10:55
Господдержку в размере 30 тысяч рублей получат 12 лучших проектов
10:40
В Липецкой области стартовала кампания по вакцинации
Вся лента новостей