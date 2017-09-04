В Данкове завершается капремонт очистных сооружений
09:35 4 Сентября 2017 Экология
Необходимо отметить, очистные сооружения г. Данков начали свою работу еще в 1964 году. Главное целью капремонта явилось снижение негативного воздействия на реку Дон и возможность технологического подключения резидентов экономической зоны завода по дрожжам ООО «Ангел Ист Рус».
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Источник: управление ЖКХ Липецкой областиъ
Источник: управление ЖКХ Липецкой областиъ
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