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Источник: управление ЖКХ Липецкой областиъ

Завершить капитальный ремонт Данковских очистных сооружений «Липецкий областной водоканал» планирует в сентябре. Стартовал он в 2016 году. Уже проведен ремонт аэротенков, ходовых путей, произведена замена оборудования, а также сдан в эксплуатацию канализационный коллектор. Общая стоимость капитального ремонта составила 55 млн рублей.Необходимо отметить, очистные сооружения г. Данков начали свою работу еще в 1964 году. Главное целью капремонта явилось снижение негативного воздействия на реку Дон и возможность технологического подключения резидентов экономической зоны завода по дрожжам ООО «Ангел Ист Рус».