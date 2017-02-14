Приток инвестиций - одна из главных тем административного совета в Становом
15:15 14 Февраля 2017 Политика
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Одна из главных тем – приток инвестиций. Значительное увеличение отмечается в Елецком и Становлянском районах. Там объемы инвестиций на душу населения с 2007 года увеличились в 37 и 20 раз соответственно. С прошлого года на территории Елецкого района ведутся работы по строительству инфраструктуры для обеспечения второго участка ОЭЗ «Липецк.
В отстающих - Измалковский район. Созданная там ОЭЗ регионального уровня пока не оправдывает ожидания по количеству резидентов. Тем не мене объем отгруженных товаров в Измалковском районе за 10 лет вырос в 2,5 раза. Освоено производство плодо-овощных консервов, безалкогольных напитков и минеральной воды, мясных полуфабрикатов, макаронных изделий. В Становлянском районе малые предприятия начали производить сыры по итальянской технологии и мясные полуфабрикаты. Удалось добиться неплохих результатов и в туристической сфере. Кстати, в этом году все муниципальные образования получат на развитие туристической инфраструктуры по 1,5 миллиона рублей.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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