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Приток инвестиций - одна из главных тем административного совета в Становом

15:15 14 Февраля 2017 Политика
Приток инвестиций - одна из главных тем административного совета в Становом
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Заседание административного совета состоялось сегодня в Становом. Его провел глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Подробно анализировались итоги социально-экономического развития Становлянского, Измалковского и Елецкого районов.

Одна из главных тем – приток инвестиций. Значительное увеличение отмечается в Елецком и Становлянском районах. Там объемы инвестиций на душу населения с 2007 года увеличились в 37 и 20 раз соответственно. С прошлого года на территории Елецкого района ведутся работы по строительству инфраструктуры для обеспечения второго участка ОЭЗ «Липецк.

В отстающих - Измалковский район. Созданная там ОЭЗ регионального уровня пока не оправдывает ожидания по количеству резидентов. Тем не мене объем отгруженных товаров в Измалковском районе за 10 лет вырос в 2,5 раза. Освоено производство плодо-овощных консервов, безалкогольных напитков и минеральной воды, мясных полуфабрикатов, макаронных изделий. В Становлянском районе малые предприятия начали производить сыры по итальянской технологии и мясные полуфабрикаты. Удалось добиться неплохих результатов и в туристической сфере. Кстати, в этом году все муниципальные образования получат на развитие туристической инфраструктуры по 1,5 миллиона рублей.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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