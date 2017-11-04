Количество показов: 278

Источник: ТРК "Липецкое время", фото пресс-службы администрации Липецка

Торжественное открытие фестиваля-форума состоялось на площади Петра Великого в областном центре. В «Хороводе дружбы» оказались представители многонациональной России, живущие в Липецкой области. На сцене – ансамбль «Зень». Вместе с ними перед иконой Казанской Божией Матери – заступницей Земли Русской – склоняются участники клуба исторической реконструкции «Айсберг». В их выступлении - воплощение истории нашей страны и ее победы над иноземными захватчиками в XVII веке.Цель фестиваля-форума, организованного Фондом развития и поддержки социальных, экономических и гражданских инициатив «Город будущего» и управлением внутренней политики Липецкой области – рассказать о единстве многонационального народа России, объединить национальную культуру жителей региона.День народного единства отмечается в память освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. Тогда в ряды всенародного ополчения встали представители всех народов и всех сословий. Подробнее о праздновании Дня народного единства в Липецкой области – в наших следующих новостях.