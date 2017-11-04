Фестиваль-форум «Народное единство» в Липецке открыл «Хоровод дружбы»
10:27 4 Ноября 2017 Общество
Цель фестиваля-форума, организованного Фондом развития и поддержки социальных, экономических и гражданских инициатив «Город будущего» и управлением внутренней политики Липецкой области – рассказать о единстве многонационального народа России, объединить национальную культуру жителей региона.
День народного единства отмечается в память освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. Тогда в ряды всенародного ополчения встали представители всех народов и всех сословий. Подробнее о праздновании Дня народного единства в Липецкой области – в наших следующих новостях.
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Источник: ТРК "Липецкое время", фото пресс-службы администрации Липецка
Источник: ТРК "Липецкое время", фото пресс-службы администрации Липецка
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