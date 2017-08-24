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Ключи от новых квартир получили 35 липецких семей

16:33 24 Августа 2017 Общество
Ключи от новых квартир получили 35 липецких семей
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Новостройки по современным технологиям. В Липецке сдали очередной дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 35 семей получили ключи от квартир с отделкой. Еще 126 квартир для липчан и грязинцев строители сдадут до 1 сентября.

Заходи и живи! Натяжной потолок, ламинат, обои, сантехника, газовая плита и индивидуальное отопление. Переселения Галина Маликова с супругом ждали 5 лет. Новая «трёшка» превзошла все ожидания. Даже метраж получился чуть больше, чем в старой квартире.

Ключи от новых квартир в доме на переулке Серебристый получили 35 семей. Большинство новоселов меняют Тракторный на Сырский Рудник.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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