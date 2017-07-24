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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Бригантина" принимает 2 смену. Сегодня на базе отдыха собралась творческая молодежь Липецкой области. Около 200 человек 4 дня будут делиться идеями, участвовать в мастер-классах, спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях.Смена "Палитра будущего" пестрит талантами. Среди участников форума - полуфиналисты творческого проекта "Липецкая молодежь 2.0" и КВНщики региона. Веселые и находчивые разыграют на форуме Летний кубок "Университетской" лиги.Программа форума включает творческие встречи с художниками и фотографами, мастер-классы от хореографов, вокалистов и музыкантов, спортивные соревнования и творческие вечера.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".