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На форуме "Область будущего" собралась творческая молодежь

18:41 24 Июля 2017 Общество
На форуме "Область будущего" собралась творческая молодежь
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"Бригантина" принимает 2 смену. Сегодня на базе отдыха собралась творческая молодежь Липецкой области. Около 200 человек 4 дня будут делиться идеями, участвовать в мастер-классах, спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях.

Смена "Палитра будущего" пестрит талантами. Среди участников форума - полуфиналисты творческого проекта "Липецкая молодежь 2.0" и КВНщики региона. Веселые и находчивые разыграют на форуме Летний кубок "Университетской" лиги.

Программа форума включает творческие встречи с художниками и фотографами, мастер-классы от хореографов, вокалистов и музыкантов, спортивные соревнования и творческие вечера.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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