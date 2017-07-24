На форуме "Область будущего" собралась творческая молодежь
18:41 24 Июля 2017 Общество
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Смена "Палитра будущего" пестрит талантами. Среди участников форума - полуфиналисты творческого проекта "Липецкая молодежь 2.0" и КВНщики региона. Веселые и находчивые разыграют на форуме Летний кубок "Университетской" лиги.
Программа форума включает творческие встречи с художниками и фотографами, мастер-классы от хореографов, вокалистов и музыкантов, спортивные соревнования и творческие вечера.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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